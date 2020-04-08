Томичам расскажут, как есть в самоизоляции и не набирать вес

8 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 8 апреля, врач-диетолог томского Центра медицинской профилактики Дарья Подчинёнова в режиме онлайн расскажет, как правильно питаться в условиях самоизоляции и не набирать вес, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Трансляция пройдет на странице Центра в Instagram и начнется в 17.00. Врач-диетолог расскажет, каким продуктам отдавать предпочтение, как выстроить режим питания и как избежать переедания.

Кроме того, в конце эфира Дарья Подчинёнова ответит на вопросы зрителей.

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