В Томске подвели итоги регионального этапа Всероссийского изобразительного диктанта

В ходе изобразительного диктанта конкурсантам было необходимо создать композицию на одну из четырех тем, объявленных непосредственно перед началом творческих испытаний. Общая тема работ — «Россия — наш дом» с дополнительной темой 2020 года, посвящённой 75-летию Великой Победы.

На всероссийский этап конкурса прошли 25 учеников общеобразовательных и художественных школ Томской области. Оценка работ проходила в несколько этапов.

«Региональное жюри проходило в три этапа: сначала проверяли все галереи на предмет заимствований, затем работы оценивало жюри из других регионов, а окончательное решение принимали местные педагоги, которые вошли в жюри», — сообщила представительница ДШИ №3.

Следующий этап конкурса пройдёт на всероссийском уровне, участники отправят работы в Москву до 1 мая.

Иллюстрации: Детская школа искусств №3 города Томска

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