К патрулированию томских улиц присоединились студенты и волонтеры

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Студенты и волонтеры присоединились к патрулированию томских улиц. В настоящее время улицы областного центра патрулируют около 100 человек. Вступить в дружину могут все, кому уже исполнилось 18 лет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«К патрулю присоединились также студенты томских вузов, представители региональных отделений партии «Единая Россия» и «Российского союза молодежи» и всероссийских движений «Волонтеры – медики» и «Волонтеры Победы», — сообщил председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.

Дружинники обеспечены индивидуальными средствами защиты и патрулируют улицы Томска вместе с сотрудниками полиции каждый день. В 12 часов в районных отделах внутренних дел проходит инструктаж, после чего дружины выходят на улицы города.

Чтобы вступить в народную дружину, нужно позвонить с 9.00 до 18.00 по телефону колл-центра 8-800-200-34-11 и оставить волонтерам свои контакты.

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