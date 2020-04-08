Ледоход на Томи за час прошел более 15 километров

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

По данным на 10.00 голова ледохода на Томи достигла поселка Батурино Томского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении уточняется, что за час голова ледохода прошла более 15 километров. Лед идет по протоке Светлой. Ранее, 17 марта, на данном участке были проведены ледовзрывные работы, чтобы исключить заторообразование.

Напомним, сегодня утром, 8 апреля, голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области.

Тэги/темы: