В Томской области приостановили полеты в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Томская область временно приостановила выполнение внутриобластных авиарейсов с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и снижения в связи с этим пассажиропотока.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 8 апреля будут временно прекращены рейсы Томск – Кедровый. Кроме того, приостановлены полеты по авиарейсу Томск – Каргасок – Новый Васюган.

Информацию об изменениях в расписании и прекращении рейсов можно отслеживать на сайте аэропорта.

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