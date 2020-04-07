В Томской области приостановили полеты в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый
7 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Томская область временно приостановила выполнение внутриобластных авиарейсов с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки и снижения в связи с этим пассажиропотока.
Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с 8 апреля будут временно прекращены рейсы Томск – Кедровый. Кроме того, приостановлены полеты по авиарейсу Томск – Каргасок – Новый Васюган.
Информацию об изменениях в расписании и прекращении рейсов можно отслеживать на сайте аэропорта.
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