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Томские ученые получили радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка

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Ученые Томского политеха разработали радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка. Он получен по принципиально новой для России технологии, сообщает пресс-служба вуза.

Особенность радиофармпрепарата в его структуре. Он состоит из изотопа технеций-99, каркасного белка и связующих соединений. Белок способен связываться с определенными участками раковых клеток, подводя к ним технеций. Именно по технецию врачи с помощью гамма-камеры (или однофотонной эмиссионной компьютерной томографии) очень точно видят расположение злокачественных образований. Связать каркасный белок и изотоп — сложнейшая работа. Поэтому пока нигде в мире радиофармпрепараты такого типа в клинической практике широко не применяются.

«Мы начали исследования радиофармпрепарата, специфичного к рецепторам эпидермального фактора роста у пациентов со злокачественными новообразованиями желудка. За счет каркасного белка, который чрезвычайно специфично связывается с рецепторами раковых клеток конкретного пациента, мы получаем точную визуализацию злокачественных образований. После такой диагностики мы можем рекомендовать назначение пациенту персонализированного лечения так называемыми таргетными препаратами», — говорит заведующий отделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимир Чернов.

Разработанный радиофармпрепарат — первый для визуализации рака желудка в рамках мегагранта ТПУ, который получил поддержку от российского правительства в ноябре 2019 года. На базе Томского политеха создан междисциплинарный коллектив из химиков, провизоров, медиков, биохимиков и специалистов по ядерной медицине. Работы по мегагранту ТПУ возглавил профессор Уппсальского университета в Швеции Владимир Толмачев — один из ведущих специалистов в мире в области радиохимии.

«Наша задача — создать линейку радиофармпрепаратов сначала для более эффективной диагностики раковых заболеваний, а затем и для их терапии. Чтобы в одном препарате сочетались функции диагностики и лечения, — пояснил проректор ТПУ по научной работе и инновациям Мехман Юсубов. — Реализация этого проекта позволит Томску укрепить свой статус как центра ядерной медицины. У нас для этого есть все: инфраструктура для производства изотопов — исследовательский ядерный реактор ТПУ, циклотрон, компетенции в области физики и химии, мощная медицинская база региона. Нам важно довести такие передовые технологии до конкретных пациентов».

В дальнейшем ученые и врачи планирует также работать с препаратами на основе диагностического йода-123 и с терапевтическим лютецием-177.

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