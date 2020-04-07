В Томске начали рыхлить снег

С приходом плюсовой температуры в Томске началось рыхление снега во дворах и скверах, а сотрудники подрядных организаций районов продолжают ручную уборку мусора, вытаявшего из-под снега и уборку остановочных комплексов, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации подрядной организации, которая занимается ручной уборкой тротуаров и остановок в Кировском и Октябрьском районах (мкр Степановка, Спичфабрика, ул. Парковая, Д. Бедного и др.), ежедневно после ручной уборки обочин дороги и тротуаров силами 25-ти сотрудников с улиц города собирают около 300-350 мешков мусора, который скопился после зимы. На ряде конечных остановках автобусных маршрутов потребуется механизированная уборка для сбора скопившегося за зиму мусора (окурки, пустые пачки от сигарет, стеклянные и пластиковые бутылки и др.), например, на конечной остановке ОКБ и 12-го маршрута. На балансе у подрядчика около 50-ти остановок, которые сначала были вымыты от пыли и рекламных объявлений, после чего подрядчик провел их дезинфекцию с применением дезарина и раствора белизны.

В эти дни подрядные организации районных администраций обращают особое внимание на уборку от мусора улиц, расположенных вблизи Томи и малых рек (ул. Б. Хмельницкого, Короленко и др.), а также в районе дамб, чтобы при таянии снега и даже небольших подтоплениях не допустить его попадания в реки. Для ускорения таяния снега во дворах Томска ежедневно организуется рыхление снега. Только за вчерашний день в Кировском районе силами сотрудников 3 УК было проведено рыхление снега и уборка вытаявшего мусора в 13 дворах по адресам: Дзержинского, 24, 24, 26, Карташова, 54, пр. Комсомольский, 69-73 (УК Жилсервис) , Усова, 25б (УК Кировский массив), Елизаровых, 27, Учебная , 10, Красноармейская, 135 (УК Наш город). Все сотрудники УК и подрядных организаций, задействованные в уборке города от мусора и рыхлении талого снега, участвуют в работах, соблюдая необходимые санитарные нормы. Работы проводятся в защитных перчатках и на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга и от жителей домов, работники снабжены необходимыми средствами защиты и дезинфекции, кроме того, соблюдаются требования по раздельной утилизации мусора.

Также в Томске продолжается уборка прибордюрной части на центральных и отдаленных улицах города. Так, в Ленинском районе за минувшие сутки подрядная организация очистила прибордюрную часть от зимних накоплений на пер. Пристанском, а также организовала рыхление снега в скверах Блокпост и на Крымской, 43.

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