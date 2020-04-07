До конца года томичей освободят от штрафов и пеней по оплате ЖКУ

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Жителей томской области до 1 января освободят от начисления пеней и штрафов, а также отключения ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг, сообщает пресс-служба обладминистрации.

При этом обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется: как и прежде, сделать это нужно до 10 числа текущего месяца. В связи с режимом всеобщей самоизоляции жители Томской области смогут оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.

«Ресурсоснабжающие организации не первый год дают возможность оплаты комуслуг онлайн через личные кабинеты. Такие же сервисы доступны на портале «Госуслуги». Но среди томичей немало тех, кто привык оплачивать свет и тепло через кассы: людям старшего поколения непросто в один день освоить онлайн-платежи. Поэтому оплатить комуслуги можно будет и через мобильные терминалы Почты России, которые почтальоны принесут потребителям домой», — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Чтобы воспользоваться таким мобильным терминалом, необходимо предварительно позвонить в отделение Почты России по месту жительства. Также в этот период продолжают работу дежурные отделения Сбербанка, в том числе в районах Томской области.

Постановление Правительства РФ

Получить консультации по оплате ЖКУ в период самоизоляции также можно на дому: в «ТомскРТС» и «Томскэнергосбыте» работает номер контактного центра по тел. 75-00-75. Задать вопрос специалистам «Томского расчетного центра» можно по электронной почте pribor@tomrc.ru, в разделе «Вопрос-ответ» на сайте компании, а также по тел. 90-43-00.

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