Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Томской области

7 апреля 2020 / Томский Обзор

Накануне вечером, 6 апреля, в Томской области под колеса Toyota Corolla попала 52-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.55 на 34 километре трассы Большедорохово - Тегульдет. По предварительным данным, пешеход находился на правом крае проезжей части. Во время ДТП светоотражающих элементов на его одежде не было.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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