Томские ярмарки выходного дня работают в прежнем режиме

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Ярмарки «выходного дня» на территории Томска и Северска в период действия режима всеобщей самоизоляции продолжают работу по обычному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томске действует восемь специализированных рынков «выходного дня», в Северске — два. Ярмарочные площадки, где реализуется продукция томских фермеров и личных подворий, работают круглый год.

Адреса и график работы ярмарок смотрите по ссылке.

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