Томские ярмарки выходного дня работают в прежнем режиме
7 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Ярмарки «выходного дня» на территории Томска и Северска в период действия режима всеобщей самоизоляции продолжают работу по обычному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В Томске действует восемь специализированных рынков «выходного дня», в Северске — два. Ярмарочные площадки, где реализуется продукция томских фермеров и личных подворий, работают круглый год.
Адреса и график работы ярмарок смотрите по ссылке.
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