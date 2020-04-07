Прибывшие в Томскую область из Москвы и Санкт-Петербурга должны сообщить о себе на горячую линию облздрава

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Все прибывающие в Томскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, независимо от того, каким видом транспорта они въехали в регион, должны сообщить о своем приезде на горячую линию облздрава. Такое постановление принято 6 апреля управлением Роспотребнадзора и региональным оперативного штабом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщения принимаются по телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или через онлайн-сервис.

Для прибывших вводится обязательный 14-дневный режим самоизоляции. В это время запрещены контакты с другими людьми, выход в любые общественные места.

Жители Томской области могут соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях, жители других регионов — по месту пребывания или в обсерваторе. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

Как сообщила главный санитарный врач Томской области Ольга Пичугина, анализ эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции показал, что в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано 80% всех зарегистрированных случаев COVID-19 в России. В Томской области на сегодняшний день все выявленные случаи — завозные из зарубежных стран. Показатель заболеваемости составляет 0,27 на 100 тысяч населения.

«Уровень заболеваемости в регионе свидетельствует о наличии рисков завоза и ее местного распространения», — отметила Ольга Пичугина.

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