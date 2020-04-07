В апреле жители Томской области получат пенсии и пособия досрочно

7 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Фото: УФПС Томской области — филиала Почты России

В апреле УФПС Томской области в кратчайшие сроки досрочно доставит пенсии и социальные пособия за текущий месяц, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По согласованию с отделением Пенсионного фонда по Томской области пенсии и пособия за апрель будут доставлены раньше положенного срока. Необходимо, чтобы получатели пенсионных выплат через почтовые отделения в этот период времени находились дома.

«Уверен, что пенсионеры неукоснительно соблюдают режим самоизоляции и не покидают свои дома. Тем не менее, обращаюсь ко всем получателям пенсий и пособий еще раз — даже если ваш выплатной день приходится на период с 16 по 25 апреля, пенсию вам принесут по месту прописки раньше. Оставайтесь дома!», — обратился к жителям области заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

В доставке пенсий по Томской области задействовано более 800 почтальонов.

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