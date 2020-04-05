Томские полицейские остановили нарушительницу карантина

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW, которым управляла женщина, нарушившая карантин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Факт нарушения был выявлен при проверке документов. Оказалось, что 34-летняя женщина 27 марта пересекла границу РФ и прибыла в Томска. Согласно требований постановления государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года, она обязана находиться в изоляции в домашних условиях сроком на 14 дней со дня прибытия.

На место незамедлительно прибыла бригада «скорой» для осмотра гражданки. В ее отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Теперь женщине грозит штраф в 40 тыс. рублей.

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