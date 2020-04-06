В ближайшие дни томичей ждет похолодание

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В среду ночью, 8 апреля, и 9 апреля, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, отложение мокрого снега, местами усиление ветра 18-23 м/с, шквалистые порывы 25-28 м/с. Похолодание. На дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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