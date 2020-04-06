Томские пожарные отстояли от огня два жилых дома

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 6 марта, в Томске загорелся одноэтажный двухквартирный деревянный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорание на ул.Транспортной поступило в 10.00. К приезду пожарных горел дом с надворными постройками, существовала угроза распространения огня на два соседних дома.

Возгорание удалось ликвидировать к 10.51. Его площадь составила 205 кв.метров. В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи одной из квартир. Также сгорели дровяник, сарай и баня. Пожарные не допустили перехода огня на соседние жилые дома.

На месте работали 8 единиц техники и 34 человека. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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