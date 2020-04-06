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Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

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Сегодня, 6 апреля, Правительство России опубликовало постановление «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В список вошло девять отраслей, среди которых:

«Утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте документа.

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