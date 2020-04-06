Томские специалисты проверили состояние льда на Томи

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сотрудники городской «Оперативно-дежурной службы» провели проверку водомерных постов и мест наблюдения за водоемами, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Специалисты оценили состояние льда, площадок, где на этой неделе будет установлена водооткачивающая техника — это ул. Усть-Керепеть и Весенняя в пос. Степановка, замерили уровень воды в малых реках Ушайка и Басандайка на водопостах, расположенных в пос. Степановка, Протопопово и дер. Аникино.

После первых подвижек льда на Томи специалисты «Оперативно-дежурной службы» начнут ежедневный мониторинг уровня воды в водоемах. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности, а профильные органы и учреждения в случае необходимости будут переведены на круглосуточный режим дежурств.

Сегодня сотрудники районных администраций продолжают профилактическую работу с населением. В связи с введением режима самоизоляции была отменена организация сходов граждан. Однако продолжается информирование по телефону, ежедневно проводится подомовой обход. Памятки о правилах поведения оставляют в местах общего пользования и кладут в почтовые ящики. Кроме того, для каждой из территорий, расположенных вблизи рек, актуализированы списки маломобильного населения и детей.

Жителям 28 территорий возможного подтопления в Томске рассказывают о правилах безопасного поведения на водоемах, куда следует обращаться в случае подъема воды, где находятся пункты сбора и временного размещения, а также места эвакуации домашнего скота.

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