В Томском гоусниверситете появилась биржа для студентов, потерявших подработки из-за пандемии

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владислав Станкевич

Томский государственный университет создал базу вакансий, на которые могут претендовать обучающиеся, — Uniprofi. В списке предложений от вуза и его партнеров есть должности техников по сопровождению онлайн-курсов, помощников замдеканов по электронному обучению, санобработчиков, специалистов техподдержки и call-центров и другие.

Как сообщает пресс-служба вуза, согласно данным опроса, проведенного Управлением социальной и молодежной политики и профсоюзной организацией студентов ТГУ, более чем у половины студентов в связи с пандемией коронавируса ухудшилось финансовое положение, а более 90% обучающихся заинтересованы в подработке в вузе. Для поддержки студентов в ТГУ создана университетская биржа, где свои вакансии разместили не только подразделения вуза, но и промпартнеры ТГУ. Сейчас идет набор почти на 200 вакансий.

— Я считаю, что это важная социальная инициатива, которая позволит ТГУ не только финансово поддержать студентов в трудное время, но и адаптировать их к новым онлайн-практикам. Кроме того, университетские биржи труда могут и, думаю, станут не разовой кризисной мерой, а новым инструментом развития отношений между вузом, студентами и промпартнерами, — прокомментировал инициативу ТГУ министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

В частности, благодаря Uniprofi студенты смогут работать тьюторами-техниками онлайн-курсов, помощниками замдеканов по электронному обучению, заниматься санобработкой внутри кампуса, отвечать за онлайн-продвижение электронных ресурсов Научной библиотеки ТГУ, разрабатывать сайты и приложения для структур вуза, наполнять контентом образовательные платформы вуза. Также возникла потребность в техническом сопровождении онлайн-курсов ТГУ, запущенных для других российских вузов, перешедших на дистант.

О своей готовности принять студентов на удаленную работу в своих предприятиях заявила Томская ассоциация пищевиков, а также компания-партнер ТГУ — Solagift, которая производит как готовые продукты, так и сырье для фармацевтической, парфюмерной и пищевой промышленности.

— Мы понимаем, какая непростая ситуация сейчас сложилась в вузах, и готовы в ближайшее время дать возможность дистанционного дополнительного заработка студентам ТГУ на нашем производстве антисептических продуктов, — сообщил директор Solagift Владимир Ковалев.

— Сегодня мы реализовали эту инициативу на базе ТГУ, но в дальнейшем готовы масштабировать ее на Большой университет Томска. Суммарно в городе 60 тысяч студентов, и большинство их них нуждается в подработках. Вузы могут быть агрегатором этого процесса и создать общую базу вакансий, — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. –

Свои резюме студенты могут присылать на адрес studbirzha.tsu@yandex.ru.

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