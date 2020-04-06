18+
18+

Главврач томского Центра медицинской профилактики ответит на популярные вопросы о коронавирусе онлайн

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус эпидемия пандемия самоизоляция в томске Главврач томского Центра медицинской профилактики ответит на популярные вопросы о коронавирусе онлайн

Во вторник, 7 апреля, в 16:30 главный врач Центра медицинской профилактики Ирина Палий расскажет о коронавирусе в прямом эфире на странице в Instagram и ответит на самые популярные вопросы об инфекции, сообщает пресс-служба центра.

Томичи смогут узнать:

В конце эфира Ирина Палий ответит на вопросы зрителей.

Тэги/темы:
Комментарии для сайта Cackle