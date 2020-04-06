Главврач томского Центра медицинской профилактики ответит на популярные вопросы о коронавирусе онлайн
6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Центр медицинской профилактики
Во вторник, 7 апреля, в 16:30 главный врач Центра медицинской профилактики Ирина Палий расскажет о коронавирусе в прямом эфире на странице в Instagram и ответит на самые популярные вопросы об инфекции, сообщает пресс-служба центра.
Томичи смогут узнать:
- что такое коронавирус и чем он отличается от гриппа;
- как передается вирус и какие симптомы имеет;
- какие меры профилактики помогут защититься от вируса и кто в группе повышенного риска;
- почему важно соблюдать режим самоизоляции и что делать, если все же нужно выйти из дома;
- что делать, если появились симптомы коронавируса;
- мифы о коронавирусной инфекции.
В конце эфира Ирина Палий ответит на вопросы зрителей.
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