В Томской области нет новых случаев заболевания COVID-19

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 апреля, в инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице №3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21-го пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

Новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 нет. В Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. Их состояние удовлетворительное.

Напомним, решением губернатора Сергея Жвачкина до 15 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции. Региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, размещена на официальном сайте администрации Томской области.

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