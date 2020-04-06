Томский центр «Семья» расскажет, как жить с семьей в условиях карантина

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2020 // Фото: vk.com/semjatomsk

Томский центр «Семья» запускает онлайн проект «Жизнь в семье в условиях карантина». Гостей проекта ждет живое общение с психологом центра Евгенией Медведевой, современные рекомендации и обучение техникам взаимодействия в семье.

«У нас в этом году с сентября был запущен проект „Академия счастливой семьи“, там психолог раз в месяц встречалась с семьями, разбирали самые актуальные вопросы современных семей на площадке „Точки кипения“. Потом пришел карантин, и мы решили провести встречу онлайн. Первая трансляция прошла уже в минувший понедельник 30 марта, она объединила 19 человек. После нее от клиентов посыпались просьбы — организовать встречи с психологом на тему пребывания с семьей в условиях карантина. Так родилась идея запуска этого проекта, теперь каждую неделю планируем проводить эфиры на самые актуальные темы» — комментирует специалист пресс-службы Центра «Семья» Настасья Есина.

Трансляции онлайн-проекта проводятся в рамках комплекса мероприятий на каждый день, подготовленных центром. В программе: рубрики «Чем заняться?», «Для подростков», «Один на один с ребенком», «Своими руками»; видеоматериалы на тему «Здоровье в семье»; и закрытые онлайн-конференции для родителей детей-инвалидов.

«В Томске подобные онлайн проекты только набирают популярность, так что спрос есть. На первой онлайн-трансляции все прошло как и планировалось, мы надеемся следующая встреча соберет больше людей» — комментирует специалист пресс-службы Центра «Семья» Настасья Есина.

Трансляции будут проводиться каждый понедельник в 19:00. Для того чтобы принять участие необходимо выполнить все пункты инструкции для подключения подготовленной организаторами. Ознакомиться с инструкцией и комплексом мероприятий можно здесь.

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