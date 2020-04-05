Поезд столкнулся с трактором в Томской области

5 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сегодня, 5 апреля, в Томской области на переезде столкнулись поезд и трактор, сообщает пресс-служба Западно-сибирской железной дороги.

Инцидент произошел в 19.05 на железнодорожном переезде 303 км перегона Улу-Юл-Сайга. Здесь водитель трактора выехал на пути на запрещающий сигнал перездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры нет. На движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял.

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