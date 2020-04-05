Роспотребнадзор: Прибывшие из Москвы в Томск с 6 апреля обязаны быть на самоизоляции

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Все пассажиры авиарейсов Москва-Томск, начиная с понедельника, 6 апреля, обязаны 14 дней быть на самоизоляции по месту жительства. Прилетающие в Томск жители других субъектов РФ на этот же срок будут помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба областной администрации.

Соответствующее решение принял сегодня, 5 апреля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области на основании постановления №443 регионального управления Роспотребнадзора от 5 апреля.

Всех прилетающих рейсами из Москвы, начиная с завтрашнего дня, 6 апреля, будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции.

Напомним, на утро воскресенья, 5 апреля, в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В регионе по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы. Как сообщалось, накануне томича, прибывшего из-за границы, поместили в обсерватор по решению суда.

По решению губернатора Сергея Жвачкина, до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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