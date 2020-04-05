Томича, прибывшего из-за границы, поместили в обсерватор по решению суда

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске мужчина, прибывший из-за границы, помещен в обсерватор по решению суда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Томской области при проверке документов установили, что житель Томска 1970 года рождения, 2 апреля 2020 года пересек границу РФ и 4 апреля прибыл в областной центр. На место незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи для осмотра гражданина, а также всех, с кем он прибыл из Новосибирска на автобусе. Также полицейские установили путь следования томича до областного центра.

В соответствии с постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9, мужчине было предложено добровольно направиться в обсервацию, однако он отказался.

Главный государственный врач Томской области направил в суд административный иск о принудительном помещении прибывшего из-за границы томича в обсервацию. Суд иск удовлетворил, мужчина принудительно помещен в обсервацию на территории Томской области. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей.

Напомним, на утро воскресенья, 5 апреля, в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В регионе по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба больных изолированы.

По решению губернатора Сергея Жвачкина, до 15 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Видео: 70.мвд.рф

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