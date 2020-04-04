Полпред Президента в СФО провел совещание с губернаторами по COVID-19

4 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, в регионах Сибири за всё время зарегистрировано 68 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели десять человек, под медицинским наблюдением находится более 33 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения более 15,8 тысячи граждан.

Полпред отметил, что в соответствии с указом Президента России руководителям субъектов Федерации даны новые полномочия, позволяющие определить оптимальный для конкретного региона режим работы предприятий и учреждений.

«При принятии управленческих решений следует опираться на рекомендации региональных специалистов Роспотребнадзора, придерживаться паритета между соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и реализацией мероприятий поддержки субъектов экономики», - подчеркнул он.

Сергей Меняйло отдельно остановился на важности сохранения межрегиональных связей сибирских территорий. В частности, должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами. Также по общему мнению участников совещания, необходимо координировать усилия региональных органов власти при разработке и утверждении комплекса мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионах Сибири.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы обеспечения медицинских учреждений тест-системами по выявлению коронавирусной инфекции и расходными материалами к ним, создания фонда специально оборудованных койко-мест, пополнения запасов медицинских препаратов, а также закупки средств индивидуальной защиты.

Помимо этого, обсуждалась реализация постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации по изоляции граждан, пребывающих авиарейсами в региональные аэропорты из иностранных государств. Всего, начиная с 1 апреля текущего года, в регионы Сибири выполнено 8 международных рейсов, на которых прибыло 1,2 тысячи пассажиров. На обсервацию помещены 980 пассажиров, в самоизоляции по месту проживания находятся 226 пассажиров.

Подводя итоги совещания, полпред обратился к главам субъектов Федерации округа: «Текущая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, требует пристального внимания и оперативных решений. Однако столь же важно решать текущие задачи по реализации национальных проектов, подготовке к паводковому периоду и проведению весенне-полевых работ в сибирских регионах».

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