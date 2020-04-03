Опровергнуты ложные слухи о коронавирусе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 4 апреля 2020 // Фото: Webster2703 с сайта Pixabay

Пресс-служба Администрации Томской области опровергает сообщение, распространяемое в ряде мессенджеров, о поквартирном обходе медицинскими работниками и представителями органов внутренних дел жителей Томской области.

В ложном сообщении говорится, что жителям предлагается пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. В случае положительного результата будет сделана прививка, которая приводит к летальному исходу.

УМВД России по Томской области сообщает также, что в мессенджерах распространяется запись, содержащая следующую информацию: «Девочки! Сейчас с подругой разговаривала по телефону. Она в декрете сейчас, работает в Кировском РОВД. Говорит срочно пакует чемоданы и уезжает в деревню. Я давай распрашивать что да как. Она мне перезвонила с тел.мужа, т.к.побоялась рассказывать, их могут прослушивать. Говорит, что в Томске уже 4 смерти. Что нам ничего не рассказывают. Что и по России смертей намного больше. И мне говорит, чтобы тоже уезжала из города.» (Орфография сохранена).

Власть и полиция просят граждан не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации. Также областная администрация напоминает о значительном ужесточении ответственности за создание и публичное распространение фейков.

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