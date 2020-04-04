Авиапассажиры из Москвы могут попасть под двухнедельную самоизоляцию в Томске

Томский Обзор / Фото: 4 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Органы Роспотребнадзора прорабатывают подготовку нормативного акта о самоизоляции пассажиров, прилетающих в регион из Москвы, сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области.

Предположительно, со вторника, 7 апреля, авиапассажиры, прилетающие в Томск из Москвы, могут попасть под двухнедельную самоизоляцию на дому, а иногородние (не жители Томской области) помещены на 14 дней в обсерватор. Региональный штаб обращается c просьбой к авиапассажирам учесть возможные обстоятельства при планировании перелетов.

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