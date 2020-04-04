В Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса
4 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
На утро 4 апреля в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.
Как говорится в сообщении, сегодня в больнице №3 Томска находятся 15 пациентов: у 11 диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.
В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный.
В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.
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