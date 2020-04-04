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В Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса

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На утро 4 апреля в Томской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Как говорится в сообщении, сегодня в больнице №3 Томска находятся 15 пациентов: у 11 диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный.

В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.

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