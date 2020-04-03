Одиннадцать видов птиц, попавших в обновленную Красную книгу РФ, обитают в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Минприроды России впервые с 1997 года обновило список животных в Красной книге. 11 видов птиц, попавших в новую версию книги, обитают в Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в уникальный перечень животного мира, опубликованный на сайте ведомства, включены 29 новых видов пернатых и 14 видов млекопитающих.

Впервые в Красную книгу страны занесены 29 видов птиц, 11 из которых обитают в Томской области. Это чернозобая гагара, красношейная поганка, кобчик, большой подорлик, гуменник, серый гусь, дубровник, степной средний и большой кроншнепы, краснозобик и овсянка-ремез. Новых видов млекопитающих, занесенных в Красную книгу РФ, в Томской области нет.

Решение о том, будут ли эти птицы внесены в региональную Красную книгу примет комиссия при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Выпуск новой редакции Красной книги Томской области намечен на 2021 год.

Ознакомиться с действующей редакцией региональной Красной книги можно в электронном виде на сайте ОГБУ «Облкомприрода».

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