В Томске открывается штаб помощи бизнесу во время пандемии

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Юридическая компания «Белянко и Партнеры» совместно с томским отделением общественной организации «Деловая Россия» открывают штаб экспертной помощи бизнесу. Предпринимателям будут бесплатно давать консультации о том, как пользоваться мерами господдержки бизнеса в условиях пандемии и экономического кризиса.

«Все предприниматели вне зависимости от размера и сферы деятельности понимают одно: коронавирус отразится на бизнесе. Кто-то пострадает больше, кто-то меньше, но тяжело будет всем. Государство предлагает меры поддержки для бизнеса. Объем рассматриваемых мер господдержки беспрецедентен для нашей страны, особенно в отношении малого и среднего предпринимательства.Важно воспользоваться этими мерами эффективно», – прокомментировал председатель томской «Деловой России» Максим Лучшев.

Как эффективно использовать меры господдержки и пережить кризис, помогут разобраться специалисты из торгово-промышленной палаты, центров «Мой бизнес», Фонда развития МСП.

«Наш штаб объединяет специалистов в различных отраслях: адвокаты, юристы, экономисты, антикризисные менеджеры, специалисты в области страхования, банковской сферы. Мы готовы оказать помощь как предприятиям Томской области, так и Сибирского региона (Кемеровская область, Алтайский край, Новосибирская область, Красноярский край, Хакассия). Никто из нас сейчас не знает, как будут развиваться события, сколько продлится карантин, когда откроют границы. В этих реалиях не будет одного уникального рецепта для всех. Но объединив свои силы, экспертизу и опыт в разных отраслях, мы сможем найти план», – рассказал руководитель штаба, управляющий партнёр компании «Белянко и партнеры» Егор Белянко.

Штаб проводит очные и онлайн-консультации для действующих предпринимателей.

Контакты:

Штаб расположен в офисе ЮК «Белянко и партнеры»: г. Томск, ул. Кулева, 24, оф. 201.

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