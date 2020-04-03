С понедельника Томский политех возобновит дистанционное обучение

Томский Обзор / Фото: 3 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

С понедельника, 6 апреля, в Томском политехническом университете в полном объеме возобновится дистанционное обучение, сообщает пресс-служба вуза.

«В понедельник Томский политехнический университет возобновляет обучение в дистанционном формате. Все процессы у нас отлажены, система работает в штатном режиме, студенты и преподаватели освоились в новой реальности. Продолжится проведение вебинаров по расписанию, доступны более 1200 онлайн-курсов, симуляторы оборудования, десятки сервисов ТПУ, которые делают дистанционную учебу комфортной и эффективной. Технические и образовательные мощности ТПУ позволяют поддерживать удаленный формат сколько понадобится», — сообщил первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

Возобновить с 6 апреля учебный процесс в дистанционном формате всем высшим учебным заведениям России рекомендовал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. До этого, с 30 марта по 5 апреля, студентам были предоставлены внеочередные каникулы. Министр также призвал студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и показывать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации.

Напомним, Томский политехнический университет перевел 12 000 студентов и аспирантов на дистанционное обучение 17 марта.

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