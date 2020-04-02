Томский Street Vision 2020 переносят с мая на сентябрь

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В связи со сложившейся ситуацией в России, организаторы ежегодной томской выставки Street Vision приняли решение о переносе мероприятия с мая на сентябрь. Место проведения не поменяется, точные даты организаторы сообщат позже.

«У нас уже был опыт переноса мероприятия с одной площадки на другую, был опыт отмены мероприятия, но в этом году мы вообще все перезапускаем, можно сказать с нуля. У нас будет новая концепция, новый подход к организации. Мы переносим выставку на сентябрь именно для того, чтобы у нас не было изменений в той программе которую мы придумали. Участники, которые должны были приехать к нам из Казахстана в мае - в любом случае не смогли бы приехать, так как границы закрыты. Поэтому мы нормально восприняли перенос на сентябрь – так просто складываются обстоятельства», - сообщают организаторы.

На сегодняшний день уже готов договор с владельцами площадки. Как только снимут ограничения на передвижения по городу, планируются работы на территории проведения мероприятия: уборка мусора, подготовка стен к покраске, электро- и сантехнические работы. Затем площадку законсервируют до старта активной подготовки выставки. Также, на данный момент открыта предварительная продажа билетов категории «максимальный», организаторы планируют настроить возможность покупки билетов онлайн.

«Мы попали и в хорошую, и в плохую ситуацию одновременно. С одной стороны, конечно, нам бы хотелось провести мероприятие в мае, и, как и все, мы расстроены тем, что сейчас все откладывается, переносится, и возникает такая неопределенная ситуация. С другой стороны, у нас есть возможность продумать выставку этого года еще лучше, сделать еще больше интересных мероприятий в программе, и в целом, все хорошо отработать за лето. В целом, у нас супер-позитивный настрой, мы надеемся что все будет хорошо и продолжаем работу», - сообщают организаторы.

Прием заявок на участие в выставке продлится до 1 июня, подать заявку можно на сайте street.vision.

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