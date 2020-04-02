У четверых жителей Томской области нашли десяток единиц оружия, более тысячи патронов и взрывчатку

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: УФСБ по Томской области

В Томской области сотрудники УФСБ перекрыли канал незаконного распространения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ведомства.

У четверых жителей региона были обнаружены и изъяты девять единиц огнестрельного оружия (автомат АК-47, пистолет ТТ, пистолет Макарова; самодельно изготовленные: пистолет Вальтер с ПБС, два пистолета Макарова, три обреза), более 1 000 боеприпасов различного калибра, шесть взрывных устройств (Ф-1 и РГД-5). Изъятые предметы направлены на баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 222 УК России «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые находятся под стражей и подпиской о невыезде.

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