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В Томской области сокращают количество рейсов по межмуниципальным маршрутам

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В условиях режима полной самоизоляции и в связи с резким снижением пассажиропотока сокращено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рейсы по пригородным маршрутам будут выполняться по воскресному расписанию с сохранением первых рейсов, предусмотренных в будние дни. Рейсы по междугородным направлениям сокращены по каждому направлению индивидуально.

Изменения в расписании движения на период действия карантина по коронавирусу и актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Дополнительную информацию по действующему расписанию можно узнать по телефонам диспетчерских служб перевозчиков:

Информацию по рейсам, отправляющимся с томского автовокзала, можно уточнить на сайте АО «Томскавтотранс», а также по телефонам диспетчерской автовокзала (3822) 54-07-30, 54-07-78.

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