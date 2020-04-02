В Томской области сокращают количество рейсов по межмуниципальным маршрутам

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В условиях режима полной самоизоляции и в связи с резким снижением пассажиропотока сокращено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рейсы по пригородным маршрутам будут выполняться по воскресному расписанию с сохранением первых рейсов, предусмотренных в будние дни. Рейсы по междугородным направлениям сокращены по каждому направлению индивидуально.

Изменения в расписании движения на период действия карантина по коронавирусу и актуальную информацию об отмене рейсов можно посмотреть на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Дополнительную информацию по действующему расписанию можно узнать по телефонам диспетчерских служб перевозчиков:

по маршрутам №№ 101, 112 (112С, 81), 118 (32), 119, 130 (60), 131 (16), 133, 134, 141 (2,3), 150, 151, 156, 165, 230, 231, 330, 301, 308, 313, 503, 505, 506, 511, 512, 524 — (3822) 75-18-20,

по маршрутам №№ 120 (24), 149 — 8-952-686-41-10,

по маршруту № 510 (10) — 8-952-157-50-78,

по маршруту № 400 — 8-952-800-15-80,

по маршруту № 401 (27) — (3822) 94-25-75, 21-06-45,

по маршруту № 442 — (3822) 99-00-99,

по маршрутам №№ 515, 516 — (38241) 2-22-20,

по маршруту № 517 — (3822) 90-36-16,

по маршруту № 522 — (38249) 2-24-72,

по маршруту № 523 — 8-913-800-70-70,

по маршруту № 537 — (38244) 2-21-84.

Информацию по рейсам, отправляющимся с томского автовокзала, можно уточнить на сайте АО «Томскавтотранс», а также по телефонам диспетчерской автовокзала (3822) 54-07-30, 54-07-78.

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