Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Томской области превышен на 3,4%

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области по-прежнему превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. По итогам прошедшей недели в целом по региону заболело 7 697 человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости по совокупному населению в Томской области выше эпидемического порога на 3,4%. В Томске уровень заболеваемости по совокупному населению выше эпидпорога на 7,6%, большая часть заболевших приходится на взрослое население старше 15 лет, среди которых эпидпорог превышен на 57,6%.

Превышение эпидемического порога и сезонный рост заболеваемости наблюдается в 6 муниципальных образованиях области: Кривошеинском, Парабельском, Тегульдетском, Томском районах, а также в Кедровом и Томске.

В сообщении отмечается, что по результатам лабораторного мониторинга 85% выявленных респираторных вирусов - вирусы гриппа типа A/H1N1, А/НЗN2и В. Также среди респираторных вирусов циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы и другие).

При этом уровень заболеваемости внебольничными пневмониями на территории области находится ниже среднемноголетнего уровня. Кроме того, в рамках мониторинга за ОРВИ и гриппом, в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

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