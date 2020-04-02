Музей истории Томска объявил конкурс рисунков кошки Люси

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Сегодня, 2 апреля, в Музее истории Томска стартовал конкурс детских рисунков. Люсьена, пушистая хранительница музея, предлагает детям нарисовать ее портрет, сообщается в группе учреждения ВКонтакте.

Каждый участник получит право сфотографироваться с Люсей, а победитель - посетить все выставки музея и подняться на каланчу бесплатно.

Чтобы принять участие, необходимо опубликовать рисунок в своих профилях в ВКонтакте или в Инстаграм и поставить хэштег #музейисториитомска и #рисуемЛюсю. Все рисунки будут размещены в социальных сетях музея.

Прочитать о том, кто такая Люся и о её музейной деятельности можно по ссылке.

И несколько фотографий для вдохновения:

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