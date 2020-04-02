Томские пищевики помогают волонтерам и медикам

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Томские предприятия потребительского рынка начали оказывать помощь волонтерам и медицинским работникам, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента потребительского рынка Наталию Забавнову.

Так, компания «TomYumBar Томск» вышла с инициативой поддержать волонтеров, доставляющих продукты на дом, частично обеспечив их бесплатным питанием и масками, изготовленными на заказ на предприятиях Томской области.

«Деревенское молочко» готова бесплатно привозить продукты собственного производства медицинским работникам, которые сейчас трудятся в круглосуточном режиме, а компания «Томское пиво» будет снабжать медиков питьевой водой.

Ассоциация пищевиков Томской области продолжает переговоры с предприятиями об их участии в благотворительной акции.

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