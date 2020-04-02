Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink

2 апреля 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Сибири за последние две недели отметил значительный прирост зрителей интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Трафик просмотра телепрограмм и фильмов увеличился практически в четыре раза, при этом клиенты компании чаще всего останавливали свой выбор на мультфильмах и комедиях.

В числе лидеров просмотра — любимые многими поколениями мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Чебурашка» и «Мойдодыр», а также популярный у детей сериал «Маша и Медведь». Из недавних релизов зрители Wink выбирали мультфильмы «Монстры на каникулах 2», «Моана» и «Холодное сердце 2», а также российскую комедию «Холоп».

«“Ростелеком” в Сибири не зафиксировал серьезного роста нагрузки на сеть после перевода на удаленную работу части компаний в условиях распространения коронавирусной инфекции и перехода школьников на дистанционное обучение. А вот число просмотров детских программ, мультфильмов и образовательного контента увеличилось. Это говорит о том, что семьи стараются больше времени проводить друг с другом, учиться и развлекаться вместе с детьми. И мы рады, что наша компания помогает сибирякам не скучать дома», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Видеосервис Wink объединяет возможности интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра, позволяя без рекламы смотреть художественные фильмы, сериалы, образовательные, спортивные и детские передачи. В марте «Ростелеком» для абонентов Wink и интерактивного ТВ открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательных программ для детей. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых — Mezzo, Museum и iConcerts.

Сейчас «Ростелеком» запустил в Wink особенный для российских видеосервисов тариф — «Трансформер», благодаря которому зрители могут подключить только те каналы, которые действительно смотрят, чтобы больше не переплачивать за десятки каналов, которые не нужны. По умолчанию в тариф входит коллекция из популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может выбрать пять. Менять их можно каждый месяц, пока не сложится подходящий набор.

При оформлении подписки контент становится доступен на нескольких экранах — на домашнем телевизоре (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), на ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru).

Полные условия тарифного плана «Трансформер» и других действующих акций доступны на сайте wink.rt.ru.

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