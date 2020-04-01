Томские библиотеки переходят на онлайн-формат

1 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Максим Печерский

Библиотеки Томска внедряют формат онлайн-общения с читателями. В минувшие выходные библиотека «Дом семьи» (ул. Железнодорожная, 32) провела первую онлайн-встречу «Клуба любителей хороших книг», сообщает пресс-служба мэрии.

Участники клуба в связи с режимом самоизоляции решили провели виртуальное заседание. В качестве видео-платформы был выбран сервис ZOOM, который позволил организовать видео-конференцию. Любители хороших книг вышли в эфир со своих смартфонов и компьютеров. Конференция состояла из 3 сессий по 40 минут. Для тех, кто не смог принять участие в онлайн-встрече, была сделана видеозапись.

По итогам встречи было принято решение проводить их регулярно. О новых встречах клуба томичи узнают на официальном сайте МИБС и в социальных сетях библиотечной сети.

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