В Томской области мужчина хотел купить дочери приставку, но стал жертвой мошенников

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Томской области стал жертвой мошенников при оформлении покупки на одном из интернет-сайтов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 47-летний мужчина выбрал на одном из сайтов подарок для своей дочери - игровую приставку. Потерпевший оформил заказ и перевел продавцу более 15 тыс.рублей. После оплаты мужчина обнаружил, что сайт имеет нестандартное расширение, а также прочитал о нем ряд негативных отзывов. Затем потерпевший позвонил по номеру телефону, указанному на сайте, однако никто не отвечал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Томичам напоминают: если продавец или покупатель на Интернет-сайте просит пройти к банкомату для операций или сообщить ему номер карты и смс-пароли и коды, поступившие на телефон – не верьте, это мошенники. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, в том числе при покупке товаров через Интернет сайты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт.

БУДЬТЕ бдительны! Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!

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