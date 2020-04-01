В Томской области нет новых подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции

Томский Обзор / Фото: 1 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на сегодняшнее утро, 1 апреля, в Томской области не диагностированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. В инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 23 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За минувшие сутки трое выписаны из больницы №3 Томска после прохождения лечения ОРВИ, диагноз COVID у них подтвержден не был. Сейчас в больнице №3 Томска остается 21 человек, у 15-ти ПЦР-тест на коронавирус отрицательный, у шести анализы в работе. В северской больнице остаются два человека, анализ на COVID-19 у них также отрицательный. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.

По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное.

Напомним, накануне, 31 марта, в Томской области введен режим полной самоизоляции.

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