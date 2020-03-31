Администрация Томской области опровергла информацию о закрытии границ региона

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Власти Томской области опровергают информацию о закрытии границ региона, распространяемую в ряде мессенджеров.

«Въезд и выезд из региона, передвижение между муниципальными образованиями на сегодняшний день по-прежнему свободны», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили об ужесточении ответственности, в том числе, уголовной, за создание и публичное распространение ложной информации.

Ранее сообщалось, что с 31 марта в Томской области вводится режим полной самоизоляции. Также ограничивается въезд и выезд из Северска.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй — 26 марта, третий — 29 марта. С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности.

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