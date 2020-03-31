Во время режима полной самоизоляции томичи смогут ходить в магазины и выносить мусор

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области вводится режим полной самоизоляции. Соответствующее распоряжение было принято сегодня, 31 марта. Документ обязует граждан, находящихся на территории региона, не покидать места пребывания за исключением ряда ситуаций.

В частности, томичи смогут выйти из дома в случае обращения за медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Также можно ходить на работу, если деятельность организации не приостановлена на время действия режима. Покидать дома можно для выгула домашних животных (на расстоянии, не превышающем 200 метров от места проживания) и для выноса мусора.

Кроме того, распоряжение разрешает выход из дома для «осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Томской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством РФ и правовыми актами Томской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки».

Также согласно документу, режим «повышенной готовности», введенный в Томской области 18 марта, продлен до 15 апреля.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй — 26 марта, третий - 29 марта. С 18 марта в Томской области введен режим повышенной готовности.

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