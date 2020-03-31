Томская филармония за 46,5 млн руб. закупит звуковое оборудование для гранитного амфитеатра на набережной

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томская областная государственная филармония объявила закупку на поставку звукового оборудования для амфитеатра, расположенного на набережной реки Ушайки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта 46,5 млн рублей. Победитель аукциона определится 29 апреля.

Как следует из конкурсной документации, филармония планирует приобрести комплекты звукового оборудования, микрофонов для озвучивания оркестра и сценической коммутации. Также закупка предусматривает поставку системы звукоусиления видеоэкранов, пультовой для управления оборудованием, лебедки, двух комплектов защитных порогов и средства защиты оборудования от погодных условий.

Будущему подрядчику предстоит осуществить поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования до 10 июня. Контракт предусматривает инструктаж работников филармонии по правилам эксплуатации оборудования.

Как сообщалось, в 2019 году к 75-летию Томской области в рамках масштабного проекта «Томские набережные» была сдана обновленная набережная Ушайки от Большого концертного зала до Каменного моста с амфитеатром на 250 посадочных мест. Общая стоимость работ составила 930 млн рублей.

Томская областная государственная филармония образована в 1946 году. Современное здание из красного и белого кирпича с орнаментом открыто в 1986 году напротив здания Томского драматического театра, вмещает в себя большой и малый залы, а также камерный зал.

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