В томском аэропорту начали измерять температуру пассажирам из Москвы
В томском аэропорту ввели дополнительную меру - обязательное прохождение термометрии при помощи тепловизора всех, кто прибыл рейсами из Москвы, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Уточняется также, что в здании аэровокзала усилен режим обработки и дезинфекции, используются все имеющиеся средства противовирусной профилактики. Концентрация дезинфицирующих средств увеличена в два раза от рекомендованной. В аэровокзале работают три рециркулятора для обеззараживания воздуха.
Сотрудники аэропорта соблюдают строгий масочный режим, продолжается мониторинг состояния их здоровья, включая термометрию.
Для информирования авиапассажиров в терминалах аэровокзала и перронных автобусах транслируются объявления о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. В зоне прилета организована раздача информационных памяток всем прилетевшим пассажирам, также памятки размещены в зонах терминала и автобусах.
Рейсы внутренних воздушных линий выполняются согласно расписанию.