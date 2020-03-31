В томском аэропорту начали измерять температуру пассажирам из Москвы

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В томском аэропорту ввели дополнительную меру - обязательное прохождение термометрии при помощи тепловизора всех, кто прибыл рейсами из Москвы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется также, что в здании аэровокзала усилен режим обработки и дезинфекции, используются все имеющиеся средства противовирусной профилактики. Концентрация дезинфицирующих средств увеличена в два раза от рекомендованной. В аэровокзале работают три рециркулятора для обеззараживания воздуха.

Сотрудники аэропорта соблюдают строгий масочный режим, продолжается мониторинг состояния их здоровья, включая термометрию.

Для информирования авиапассажиров в терминалах аэровокзала и перронных автобусах транслируются объявления о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. В зоне прилета организована раздача информационных памяток всем прилетевшим пассажирам, также памятки размещены в зонах терминала и автобусах.

Рейсы внутренних воздушных линий выполняются согласно расписанию.

Тэги/темы: