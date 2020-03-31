В Томске переиздали криминальный роман Валентина Курицына «Томские трущобы»

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: трущобы.рф

Аспирант филологического факультета ТГУ Мария Могилатова под руководством доктора филологических наук и заведующей кафедрой теории и практики высшей школы журналистики ТГУ Наталии Жиляковой, подготовила переиздание известного криминального романа Валентина Курицына — «Томские трущобы». Писатель, популярный в начале XX века, описывает преступный мир Томска конца XIX века.

«Проект был создан в рамках научной работы в аспирантуре филологического факультета, при изучении темы „Сибирский авантюрный роман“. Текст произведений В. Курицына публиковался газете „Сибирские отголоски“, каждая глава была в отдельном номере, поэтому делать ссылки в научных статьях было не очень удобно. В переиздании 1990-х, текст был опубликован не полностью, и был он неточен (главы пропущены, заголовки и имя героини изменены, и т.д.), поэтому решили собрать текст воедино и издать самостоятельно, своими силами», — рассказала организатор проекта, аспирант филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.

Идейным вдохновителем проекта стала научный руководитель Марии Могилатовой, доктор филологических наук и заведующая кафедрой теории и практики высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова. В начале 90-х она купила книгу «Томские трущобы», которая до сих пор хранится у нее в библиотеке. Тогда роман был не закончен, но через какое-то время Наталье Жиляковой удалось найти его продолжение в газете «Сибирские отголоски» и на сегодняшний день текст издали целиком.

«На реализацию ушло около трёх лет. Параллельно основной научной работе восстанавливали текст. Я вычитывала, рисовала иллюстрации. Потом ушла в декрет и поняла, что написать кандидатскую не смогу, нужно время, чтобы в тишине сконцентрировано изучать тему, перерабатывать информацию. А вот заняться переизданием — вполне возможно, пока кормлю ребенка и укладываю спать. Реализовывала почти не выходя из дома. В конце декабря мы объявили сбор на этот проект, откликнулись немногие — самые близкие, неравнодушные друзья и томичи. Позднее появился спонсор, который назвал только имя Алексей, и пожертвовал на проект 50 тысяч рублей. Благодаря ему часть экземпляров мы передадим в томские библиотеки, а главное появилась вера в то, что из научной работы можно сделать городской образовательный проект. Мы открыли сайт предзаказа, томские СМИ нас поддержали, и заявки посыпались. В команде шутим, что у нас, как в книге, есть свой человек в маске, который не раскапывает своё инкогнито», — рассказывает Мария Могилатова.

Первый тираж «Томских трущоб» был отпечатан в марте этого года и составил 220 экземпляров, в свободной продаже не осталось ни одной книги. Сейчас команда готовит второй тираж, но для того чтобы отправить его в печать, необходимо собрать еще 200 оплаченных заявок. Поддержать культурно-просветительский проект может любой желающий. Собранные средства помогут увеличить тираж, чтобы сделать книгу доступной для более широкой аудитории.



«Процесс небыстрый, заказчики ждали почти два месяца, мы очень им благодарны. Хотелось сделать этот проект от начала до конца душевным и по-томски уютным, ведь книгу покупают в основном люди живущие в Томске, любящие родной город и неравнодушные к образовательным проектам. Для томичей это не просто книга — это местная достопримечательность, изюминка. Ведь Курицын, начав с подражания Крестовскому, создал уникальное по жанровым характеристикам произведение: роман городских тайн, детектив, социально-криминальный роман — переплетаются культурные коды из разных стран. Очень хочется этой книгой привлечь внимание к региональной литературе в целом, местным авторам, литературному сообществу», — подчеркивает Мария Могилатова.

Заказать книгу и поддержать проект можно здесь.

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