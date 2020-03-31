Часть клещей может погибнуть из-за теплого марта — томские ученые

В 2020 году начало марта выдалось аномально тёплым. В том случае, если таяние снега будет быстрым, большое количество воды может негативно сказаться на клещах и привести к гибели части вредителей, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета со ссылкой на профессора кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимира Романенко.

Зима и весна 2020 года бьют температурные рекорды. В связи с этим существует высокая вероятность того, что начало сезона клещевых инфекций наступит раньше обычного. Впрочем, как отмечает профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко, как сложится сезон, в большей степени зависит от того, насколько размеренным или быстрым будет наступление весны.

«Зима 2019–2020 года была очень снежной. В том случае, если весна выдастся „дружная“ и таяние снега будет быстрым, для клещей могут сложиться неблагоприятные условия, — говорит эксперт ТГУ. — Если вода будет медленно уходить в почву, часть особей просто погибнет. Переувлажнение, как и излишняя сухость, для клещей крайне нежелательны. Если же весна затянется, то этому виду паукообразных такие условия пойдут на пользу, соответственно, численность их будет выше».

Как отмечает Владимир Романенко, количество клещей растет в том числе из-за потепления. В последние годы в Сибири выдавалось достаточное теплое, порой жаркое лето, что пошло вредителям на пользу. Помимо этого, новые очаги клещевых инфекций появляются в результате неправильных действий человека, в частности, из-за недостаточно эффективной политики в отношении бездомных животных — кошек и собак, которые выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.

«Эти животные являются прокормителями для взрослых особей клеща, в первую очередь, самок, которым кровь „хозяина“ необходима для продолжения рода, — объясняет Владимир Никифорович. — Зачастую собаки, которые питаются в пригороде на свалках, перемещаются в разные районы Томска, перенося с собой клещей. Подкармливая бродячих животных, люди способствуют размножению и распространению кровососущих вредителей и сами же становятся их жертвами».

Наряду с этим биолог ТГУ отмечает, что большинство горожан с наступлением тепла стремятся на природу и в парки, при этом ведут себя крайне беспечно. Так, находясь в Лагерном саду — одном из самых популярных мест в Томске, многие люди садятся на бордюр, чтобы любоваться на реку, либо и вовсе на траву, что делает их лёгкой добычей для клещей.

Во избежание неприятностей профессор Романенко советует избегать подобных действий. Находясь на природе, следует помнить, что самая большая концентрация клещей находится на границе поляны и леса. Именно там чаще всего передвигаются небольшие животные, в том числе грызуны, которые переносят на себе личинок клеща. Наиболее безопасным местом являются большие поляны с сухой почвой, находящиеся на солнце.

В результате расширенного исследования, проведенного сотрудниками лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ, в Томске и пригороде выявлены очаги семи клещевых инфекций. Часть очагов находятся в излюбленных местах отдыха томичей, в том числе на стадионе «Кедр», в Лагерном саду, Университетской роще, Академгородке.

В ходе исследования клещей, собранных при учетах и снятых с животных (собак, грызунов, птиц), были выявлены возбудители семи инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, эрлихиоза, боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), риккетсиоза и бартонеллеза.

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