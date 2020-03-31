Томичи временно не смогут воспользоваться сервисом BlaBlaCar из-за эпидемии коронавируса

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2020 // Фото: pixabay.com

С 30 марта BlaBlaCar в связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире приостановил работу платформы на территории всей страны до дальнейшего уведомления, сообщается на сайте компании.

Сейчас на сервисе не получится предложить поездку (в качестве водителя) или забронировать место (в качестве пассажира). Все предстоящие поездки будут отменены.

За обновлениями в работе платформы можно следить на их сайте в специальном разделе.

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