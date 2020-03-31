«Интерфакс» открывает свободный доступ к системе СПАРК для компаний малого и среднего бизнеса на период карантинных ограничений

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено группой «Интерфакс»

Группа «Интерфакс» объявила о предоставлении свободного доступа к системе СПАРК для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

«Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс». Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», - заявил заместитель генерального директора «Интерфакса», руководитель проекта СПАРК Роман Лаба.

«Команда СПАРК предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7», - добавил Р. Лаба.

Свободный доступ к системе СПАРК предоставляется сроком на 2 недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении. Вы сможете проверить статус и реквизиты компании или ИП, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты «СПАРК-Риски» и «СПАРК-Профиль» для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

Система «СПАРК-Интерфакс» - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

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