Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Томске

31 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне, 30 марта, в Томске в 10-этажном панельном жилом доме произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу ул.Сергея Лазо, 25 поступило в 17.56. К приезду пожарных в 5 подъезде из кладовой между 5 и 6 этажами шел дым. Помещение вскрыли с помощью специнструментов. Звено газодымзащитной службы эвакуировало 10 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 18.22. В результате в кладовой комнате сгорели мусор, вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 2 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.



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